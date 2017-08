Freitaucherin Jennifer Wendland tritt bei WM in Honduras an

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Fußball-Bundesliga: Jetzt mit Videobeweis und erster Schiedsrichterin

WDR 2 | 19.08.2017 | Länge: 03:46 Min.

In der neuen Fußball-Bundesliga-Saison werde man sich daran gewöhnen müssen, dass Schiedsrichter "mit den Händen hektisch Vierecke in die Luft malen", sagte Daniel Neuhaus, WDR 2 Sport. "Das heißt, der Videobeweis ist gerade in Aktion." Der sei neu in dieser Saison. Änderungen gebe es auch bei den Anstoßzeiten und den Übertragungsrechten. Und erstmals wird eine Schiedsrichterin eingesetzt. | audio