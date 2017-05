Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Zwischenruf: Bürger in Uniform?

WDR 3 Resonanzen | 05.05.2017 | Länge: 03:37 Min.

Die Bundeswehr verkommt zu einem Hort rechtsradikaler Gesinnung - so wird gemutmaßt. Was ist eigentlich aus der Idee der Armee der Bürger in Uniform geworden? Peter Meisenberg mit eigenen Mutmaßungen. | audio