Audio: Beschlagnahmte Korane sollen möglicherweise vergraben werden

WDR 2 | 30.12.2016 | Länge: 02:36 Min.

Was tun mit 22.000 Exemplare des Koran, die Salafisten in Fußgängerzonen verteilen wollten? Die Gruppe, die die Bücher verteilen wollte, ist verboten worden, die Bücher deshalb beschlagnahmt. Der Bundesinnenminister will die Korane vergraben lassen. Was dahintersteckt, erläutert Stefan Lauscher, WDR 2 Landespolitik, im Gespräch mit Moderator Uwe Schulz | audio