Festnahme Dogan Akhanli: Wird Interpol instrumentalisiert?

Heute Mittag schlägt Big Ben in London zum vorerst letzten Mal. Wegen Renovierungsarbeiten am Elisabeth Tower wird die berühmte Glocke vier Jahre lang nicht mehr schlagen. Das laute Glockengeläut sei den Arbeitern nicht zuzumuten, es seien 120 Dezibel, also kurz hinter Presslufthammer und Flugzeugstart, meint Johannes Simon. Nicht alle in Großbritannien seien allerdings nicht damit einverstanden, auch Theresa May nicht. | audio