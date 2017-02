Fake News: Mehrheit befürchtet Beinflussung der Bundestagswahl

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Großrazzia der Polizei in Hessen gegen islamistisches Netzwerk

WDR 2 | 01.02.2017 | Länge: 01:39 Min.

Bei einer Großrazzia gegen die islamistische Szene in Hessen hat die Polizei am Mittwochmorgen mehr als 50 Gebäude durchsucht und einen verdächtigen 36-jährigen Tunesier festgenommen. Volker Siefert, WDR 2 Frankfurt, berichtete, dass das Netzwerk mit Verbindung zum IS noch keine konkreten Pläne zu einem Anschlag gehabt habe, aber in der Vorbereitung gewesen sei. | audio