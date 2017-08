Europäischer Flüchtlingsgipfel: "Offenheit ist dem Wunsch nach Abschottung gewichen"

WDR 2 | 29.08.2017 | 04:31 Min.

Sieben europäische Staats- und Regierungschefs haben sich auf Einladung des französischen Präsidenten Macron in Paris getroffen. Ergebnis: In Zukunft soll bereits in Nordafrika über Asylgesuche von Flüchtlingen entschieden werden, Menschenrechtsorganisationen protestieren. WDR 2 sprach mit dem Juristen und Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke über die Ergebnisse des Gipfels und warum sie auch für Bundeskanzlerin Merkel zum Problem werden könnten.

