Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Die Zukunft des Videokunstsenders sfe

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 19.07.2017 | Länge: 06:46 Min.

Seit elf Jahren sendet Souvenirs From Earth 24 Stunden Videokunst am Tag - im Netz, per Kabel und in einer Pariser Bar. Was bewegt einen zur Gründung so eines Senders? Und wie lange kann er sich noch halten? Gespräch mit dem Gründer Marcus Kreiss. | audio