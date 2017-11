Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Düsseldorf KAI 10: Politische Bilder in den sozialen Medien

WDR 3 Mosaik | 10.11.2017 | Länge: 05:46 Min.

Bilder überall: nicht nur im Fernsehen und in den Zeitungen, sondern auch auf Facebook oder Instagram. In den sozialen Medien können sie sich so rasant wie nie zuvor verbreiten. Mit den politischen Auswirkungen dieser veränderten Praxis beschäftigt sich die Ausstellung "Affect me" im Düsseldorfer Ausstellungshaus KAI 10. Andrej Klahn berichtet. | audio