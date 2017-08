Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Dogan Akhanli muss zunächst in Spanien bleiben

WDR 2 | 21.08.2017 | Länge: 04:03 Min.

Der türkischstämmige Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli ist auf Bewährung frei, muss aber zunächst in der spanischen Hauptstadt bleiben. Er war am Samstag in Spanien festgenommen worden. Grundlage für die Festnahme ist offenbar ein Strafverfahren gegen Akhanli in der Türkei. Ilias Uyar, der Anwalt Akhanlis, hat auf WDR 2 erzählt, es gehe dem Schriftsteller den Umständen entsprechend gut. Jetzt müsse man sehen, wie er die vier Wochen Bewährung in Madrid am besten verbringen könne. | audio