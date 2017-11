Ein Jahr Trump: Freude oder Verzweiflung?

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Anlegeverbot für Kreuzfahrtschiffe im Zentrum Venedigs

WDR 2 | 08.11.2017 | Länge: 03:15 Min.

Mit dem Kreuzfahrtschiff direkt ins Zentrum von Venedig – das geht in ein paar Jahren nicht mehr. Die Schiffe nerven und verpesten mit ihrem Schweröl die Lagune. Der Anlegehafen soll deshalb verlegt werden aufs Festland. Am Massentourismus in Venedig wird das aber nicht viel ändern, so Jan-Christoph Kitzler. | audio