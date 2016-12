Doping-Experte Seppelt zu Russland: "Das war eine Flucht nach vorn"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Städtische Kulturbauten - Ein Rückblick

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 28.12.2016 | Länge: 11:50 Min.

Museen, Theater, Konzerthäuser prägen das Bild einer Stadt. Die Elbphilharmonie in Hamburg wird so ein Wahrzeichen der Hansestadt werden. Oder das Kunstmuseum Marta in Herford. Der Realisierungswettbewerb für die "Historische Mitte", in unmittelbarer Nähe zum Dom in Köln, soll das neue Herzstück der Stadt werden. Die Sanierung des Schauspielhauses in Düsseldorf sorgt für Zündstoff in der Stadtgesellschaft. Welche Bedeutung haben Kulturbauten für die Stadtentwicklung? Sind Kulturtempel noch zeitgemäß, und was sagt der Umgang mit Gebäuden über das Verhältnis einer Stadt zur Kultur aus? | audio