Audio: Fat Cat Day: Top-Manager haben schon 32.000 Euro verdient

WDR 2 | 05.01.2017 | Länge: 03:37 Min.

Am fünften Tag des Jahres haben die Top-Verdiener in Deutschland schon so viel Geld in der Tasche wie ein Durchschnittsverdiener im ganzen Jahr. Die Engländer, bei denen es gestern schon so weit war, sprechen vom "Fat Cat Day". Was es damit auf sich hat, erklärt Frank-Christian Starke, WDR 2 Wirtschaft. | audio