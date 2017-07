Deutsch-Französischer Gipfel: Wer hat wieviel Macht in Europa?

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Stark für andere: Gabriele Brüggemann begleitet Sterbende

WDR 2 | 13.07.2017 | Länge: 03:49 Min.

Stark für andere - Ehrenamt in Eigeninitiative, so heißt der WDR 2 Report in dieser Woche. Stark für andere ist Gabriele Brüggemann aus dem Sauerland auf jeden Fall, denn sie begleitet sterbende Menschen. "Ausgebildet" für ihre ehrenamtliche Tätigkeit wurde sie beim örtlichen Hospiz-Dienst. Für sie am wichtigsten: "Die Menschen spüren in ihrer allerletzten Phase immer noch Anwesenheit, sie spüren, dass da jemand ist." | audio