Der Mount Everest wird neu vermessen

Misshandlungen, Mobbing, sexuell-sadistische Praktiken - in einem Bundeswehr-Ausbildungszentrum in Pfullendorf in Baden-Württemberg ist es zu Vorwürfen in mehreren Bereichen gekommen. Sieben Soldaten wurden bereits fristlos entlassen. Der Journalist und Bundeswehr-Experte Thomas Wiegold meint, das deute darauf hin, dass man schon einen Schritt weiter sei als eine Prüfung. Auch dass von der Leyen jetzt mit der Führungsebene in ganz Deutschland rede, zeige, dass das möglicherweise kein Einzelfall ist. | audio