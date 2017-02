Der Höhenflug des Martin Schulz: SPD im Aufwind

WDR 2 | 03.02.2017 | 03:38 Min.

Die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz verhilft der SPD zu neuen Spitzenwerten in den Umfragen. Im jüngsten ARD-Deutschlandtrend erreichen die Sozialdemokraten 28 Prozent, der beste Wert, der in der laufenden Legislaturperiode in dieser Umfrage gemessen wurde. Der Politikwissenschaftler Gero von Neugebauer erklärt auf WDR 2, warum die Partei zur Zeit so im Aufwind ist.

Audio Download .