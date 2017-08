Christoph Schwennicke über Schadenfreude und gefallene Helden

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Schwedische Journalistin Kim Wall tot in Kopenhagen aufgefunden

WDR 2 | 23.08.2017 | Länge: 02:37 Min.

Die schwedische Journalistin Kim Wall wollte eine Reportage über einen dänischen U-Boot-Bauer schreiben und verlor ihr Leben. Die 30-Jährige war das letzte Mal gesehen worden, als sie am 10. August an Bord eines U-Bootes des Ingenieurs Peter Madsen ging. Am Montag fand ein Radfahrer ihren Torso auf der Insel Amager, Kopf, Arme und Beine waren abgetrennt worden. Was genau an Bord passiert ist, sei noch nicht bekannt, so Randi Häussler, WDR 2 Stockholm. | audio