Audio: Dörner zur Sondierung: Es müssen noch Knoten gelöst werden

WDR 2 | 16.11.2017 | Länge: 03:47 Min.

Die Sondierungsgespräche sollen heute Ende gehen. Katja Dörner sitzt für die Grünen am Verhandlungstisch. Sie geht davon aus, dass noch bis tief in die Nacht über strittige Themen diskutiert wird: Es müsste noch an vielen Stellen schwierige Knoten gelöst werden müssen. Aber alle Parteien seien dazu bereit, so Dörner. | audio