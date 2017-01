Christian Lindner: "Immer noch keine Ordnung in der Flüchtlingspolitik"

Audio starten, abbrechen mit Escape

WDR 2 | 07.01.2017 | Länge: 02:23 Min.

Russlands Präsident Putin soll persönliche die Wahlen in Amerika beeinflusst haben: so deutlich habe man eine klare Schuldzuweisung von NSA, CIA und FBI an die oberste Spitze Russlands noch nicht gehört, sagte ARD-Korrespondent Rolf Büllmann auf WDR 2. Der neue US Präsident Donald Trump bliebe zurückhaltend in Bezug auf die Vorwürfe. | audio