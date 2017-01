Black Sabbath Abschiedskonzert: Ozzy und Co. machen Schluss

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Online-Pendleratlas NRW: Wer pendelt wann wohin?

WDR 2 | 18.01.2017 | Länge: 02:54 Min.

Etwa jeder zweite Erwerbstätige in Nordrhein-Westfalen arbeitet nicht in seinem Wohnort: Ob per Fahrrad, Bus, Bahn oder Auto - mehrere Millionen Menschen pendeln zur Arbeit in eine andere Gemeinde oder Stadt. Das statistische Landesamt veröffentlichte am Mittwoch (18.01.2017) den "Online-Pendleratlas NRW" mit vielen Zahlen rund um das Pendlerland NRW. Bettina Altenkamp mit Einzelheiten der Statistik. | audio