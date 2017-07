Bivsi: "Ich freue mich alle wiederzusehen"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Trotz Dauerregen keine Langeweile im Freibad

WDR 2 | 26.07.2017 | Länge: 02:19 Min.

Dauerregen in NRW. Und jetzt, Tristesse im Freibad Hangeweiher in Aachen? Die Dauerschwimmer genießen die Ruhe, berichtet Schwimmmeister Torsten Liebel. Aufsicht müsse er ja trotzdem machen, außerdem fallen Reinigungsarbeiten an. An schönen Tagen kommen bis zu 6.000 Besucher ins Bad und alle wollen Spaß haben. Aber auch wenn jemand vom Beckenrand springt, muss er nicht gleich nach Hause gehen. Wer Blödsinn macht, wird im Notfall für eine halbe Stunde auf die Wiese geschickt. | audio