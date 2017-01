Bewegende Gedenkstunde für Opfer des Nationalsozialismus

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Deutschland will in Zukunft Nummernschilder scannen

WDR 2 | 27.01.2017 | Länge: 02:41 Min.

Die Bundespolizei will in Zukunft Autokennzeichen abscannen und so blitzschnell Daten abgleichen. Das soll zunächst aber nicht flächendeckend geschehen, erklärt Volker Schaffranke, WDR 2 Berlin: Es sollen acht mobile Überwachungsmöglichkeiten angeschafft werden, die in besonderen Lagen genutzt werden können. | audio