Audio: WDR 5 Westblick Ganze Sendung (29.08.2017)

WDR 5 Westblick | 29.08.2017 | Länge: 29:57 Min.

Landesregierung bringt "Entschleunigungspaket" auf den Weg; Schwarz-Gelb und die neuen Schulden; Wie die Wohnsitzauflage für Flüchtlinge nicht funktioniert; Mehr Salafisten in NRW; Kritik an Medienminister Holthoff-Pförtner hält an; Mehr Geld im Einzelhandel; Bilanz der Polizei des Klimakamps; Die neuen Regierungspräsidenten für NRW treten an; Zuständigkeitsgerangel beim niederrheinischen Hochwasserschutz; Moderation: Beate Kowollik. | audio