Anwohner zu Terroranschlag: "Es war hier ein totaler Ausnahmezustand"

WDR 2 | 18.08.2017 | 02:52 Min.

Timo Bütefisch kommt aus Deutschland und lebt seit 15 Jahren in Barcelona. Er betreibt einen Rollerverleih in der Stadt, zur Tatzeit war er in seinem Geschäft, nur fünfhundert Meter von jenem Ort entfernt, an dem der Kleintransporter in die Menschenmenge fuhr und 13 Passanten tötete. Für ihn war Barcelona bisher immer eine Ikone für Friedlichkeit und Freiheit. Wie er den Anschlag erlebte, schilderte er auf WDR 2.

Audio Download .