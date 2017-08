Angst vor Wölfen: Wie sinnvoll ist eine Bejagung?

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Wochenendtipps: Ballonglühen am Aasee, Feuerzauber in Paderborn und Irische Nacht auf der Burg Satzvey

WDR 2 | 12.08.2017 | Länge: 02:19 Min.

Drei tolle Wochenendtipps: WDR 2 Reporterin Inga Drews empfiehlt das Heißluftballon-Event Montgolfiade in Münster am Aasee. In Paderborn im Schlosspark Neuhaus findet der "Feuerzauber "statt - Pyrotechniker treten gegeneinander an, und in Mechernich kann man bei der Irischen Nacht in der Burg Satzvey den Abend genießen. | audio