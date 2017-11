Alltagswahnsinn: Was tun, wenn Kinder streiten?

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Nach dem Anschlag in Texas: Diskussion um US-Waffengesetze

WDR 2 | 06.11.2017 | Länge: 03:56 Min.

Bei dem Anschlag in Las Vegas vor einigen Wochen und dem Anschlag am Sonntag in Texas kamen insgesamt mehr als 80 Menschen ums Leben. Nicht die Waffen sind für Präsident Trump das Problem sondern der Geisteszustand der Täter. Martina Buttler, WDR 2 Washington, berichtet im Mittagsmagazin über die US-Waffenlobby, Donald Trump und die Waffengesetze sowie die aktuelle Lage nach dem Anschlag in Texas. | audio