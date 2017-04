AfD-Parteitag in Köln: Eine Stadt erwartet den Ausnahmezustand

WDR 2 | 21.04.2017 | 02:50 Min.

Draußen Zehntausende Demonstranten, drinnen eine zerstrittene Parteispitze: Der AfD-Bundesparteitag am kommenden Wochenende in Köln sorgt schon im voraus für Anspannung. Nach Polizeiangaben wurden Demonstrationen mit insgesamt rund 50.000 Menschen angemeldet - viele davon in Sichtweite des Hotels. Die Stadt erwartet den Ausnahmezustand.

Audio Download .