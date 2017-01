Abnehmen und laufen: Realistische Ziele setzen für gute Vorsätze

WDR 2 | 02.01.2017 | 03:06 Min.

Neues Jahr, neuer Versuch 2017 endlich in Form zu kommen. Da fangen viele heute mit dem Lauftraining an. Langsam anfangen ist wichtig. Und realistische Ziele - sagt WDR 2 Reporterin Anita Horn, die in diesem Jahr für ihren ersten Ironman trainiert. Im Winter ist Laufequipment mit integrierten Reflektoren wichtig. Am Kölner Rheinufer hat Anita Horn in der Dunkelheit auch Läufer mit Stirnlampen getroffen.

Audio Download .