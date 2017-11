Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Das Filmfestival Thessaloniki auf der Suche nach den Wurzeln

WDR 3 Mosaik | 07.11.2017 | Länge: 04:55 Min.

Das erste Mal in seiner traditionsreichen Geschichte gibt sich das Filmfestival in Thessaloniki ein Motto: "The Need of Roots". Und so beleuchten viele Filme eines der wesentlichen Bedürfnisse des modernen Menschen, nämlich irgendwo Wurzeln zu schlagen, um glücklich zu werden. Marianthi Milona hat sich auf dem Festival die Filme angesehen. | audio