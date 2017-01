Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Silvestereinsatz in Köln: Nationalitäten stehen noch nicht fest

WDR 2 | 20.01.2017 | Länge: 03:53 Min.

Die Kölner Polizei hat nach eigenen Angaben noch keine endgültigen Erkenntnisse über die Nationalitäten der fast 700 in der diesjährigen Silvesternacht am Hauptbahnhof von Köln überprüften Männer mit Migrationshintergrund. In Medienberichten hieß es zuerst, dass es sich bei den Überprüften vor allem um Nordafrikaner gehandelt hätte. | audio