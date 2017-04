Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Dicke Luft in NRW-Städten - Stickstoffdioxid Prommer Nummer eins

WDR Aktuell | 11.04.2017 | Länge: 10:39 Min.

Dicke Luft in NRW-Städten - Stickstoffdioxid Prommer Nummer eins. G7 will Syrien-Konflikt mit Russland lösen - aber ohne Assad. Migrationsorganisation prangert "Sklavenmärkte" in Libyen an. Moderation: Horst Kläuser. | audio