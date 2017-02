Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Schrittweise Angleichung der Renten in Ost und West

WDR Aktuell | 15.02.2017 | Länge: 10:06 Min.

Bundeskabinett beschließt Angleichung der Renten in Ost und West. Generalbundesanwalt lässt Wohnungen von einigen Imamen in NRW durchsuchen. Neuer US-Verteidigungsminister ist erstmal bei Nato-Treffen in Brüssel. dabei. Moderation: Birgit Becker. | audio