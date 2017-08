Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Gegen die Sprachlosigkeit - Die Freitagsschule in Jerusalem

WDR Lebenszeichen | 20.08.2017 | Länge: 28:46 Min.

Jüdische und arabische Kinder in Israel bleiben getrennt - auch wenn sie alle israelische Pässe haben. Sie wohnen in unterschiedlichen Stadtvierteln und lernen in getrennten Schulen. Die meisten Kinder begegnen sich nie. Gemeinsamer Unterricht findet nur in wenigen Nischen statt. | audio