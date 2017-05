Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Nachrichten für Kinder 20.00 Uhr (04.05.2017)

KiRaKa Klicker | 04.05.2017 | Länge: 05:05 Min.

Die Themen: Der Klimawandel hat keine Pause gemacht, nur noch halb so viele Vögel in Deutschland wie vor 30 Jahren, Sandsturm in China und: Mann verliert Brücke auf Brücke | audio