Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Refugee Radio - Sendung vom 17.11.17

COSMO Refugee Radio | 17.11.2017 | Länge: 13:27 Min.

Funkhaus Europa's program for refugees in English and Arabic: latest news on the situation and political discussion in Germany; information about healthcare services, legal matters, integration and volunteering.Mit "Refugee Radio" sendet Funkhaus Europa ein Format für Flüchtlinge. Montags - freitags um 5 vor 12 gibt es Informationen und Service auf Arabisch und Englisch. | audio