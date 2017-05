Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Harte Zeiten für türkische Musiker

COSMO | 07.05.2017

In der Türkei tauchen jede Woche neue Listen mit angeblichen Staatsfeinden auf. Auch immer mehr türkische Künstler geraten in die Schusslinie. Bei den Musikern reicht ein kleiner, kritischer Halbsatz in einem Song, und schon kann es passieren, dass sie auf keiner türkischen Bühne mehr auftreten können. Die gerade aufgeblühte Musikszene der Türkei wird niedergemäht. Zensur, Schikane, Verhaftungen: Das Thema in Joachim Deickes Musikkolumne "Just Music". | audio