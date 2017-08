Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Mit dem Polo bis Sibirien

COSMO | 12.08.2017 | Länge: 06:52 Min.

Ein Polo Baujahr 1993 und 15.000 Kilometer von London bis Sibirien – das ist die Ausgangslage für Tobias, Johann und Niclas. Die drei sind in diesem Jahr bei der Mongol Rally dabei. Die ist Mitte Juli in London gestartet – das Ziel ist die russische Stadt Ulan-Ude in Sibirien. | audio