Audio: Fiese Intrigen bei "Riviera"

COSMO | 04.11.2017 | Länge: 03:27 Min.

"Riviera" spielt in der Sommersonne an der französischen Riviera. Die Hauptrolle übernimmt Julia Stiles und ihre Figur wird in der Serie von vielen unterschätzt: Aber dann nimmt sie eine Waffe in die Hand und geht ihren Weg. Dabei hat unser Serienjunkie Lina Kokaly ihr sehr gern zugesehen. | audio