Audio: "Not my president" - Die USA haben gewählt, und jetzt?

1LIVE Reportage | 21.11.2016 | Länge: 36:13 Min.

In der Reportage "Not my president - Die USA haben gewählt, und jetzt?" reisen wir gemeinsam mit den 1LIVE-Reportern Jan Koch und Maximilian Burk in die USA, feiern mit Trump-Fans, sind bei den ersten Protesten dabei und erleben ein gespaltenes Amerika, das sich nach der Wahl erstmal neu orientieren muss. | audio