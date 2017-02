Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Studiogast Deluxe: Andreas Rebers

WDR 5 Satire deluxe - Beiträge | 11.02.2017 | Länge: 10:50 Min.

"Kabarett der radikalen Mitte" nennt Andreas Rebers das, was die Zuschauer in seinem Programm erwartet. Dabei nimmt er nicht zum Maßstab, was gesellschaftlicher Konsens ist: "Ich bin doch kein Empörungsdienstleister." Bei Satire Deluxe erklärt er außerdem, warum er keine Talkshows besucht. | audio