Audio: Zeitreise Deluxe - die 70er

WDR 5 Satire Deluxe | 05.08.2017 | Länge: 52:03 Min.

Mit der WDR5-Zeitmaschine gehen Henning Bornemann und Axel Naumer in diesem Sommer auf einen abenteuerlichen Trip durch die Geschichte. Diesmal reisen sie in die 70er Jahre, in die Zeit von Energiekrise und WM-Triumph. | audio