Audio: House of Chaos - Staffel 2

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 08.11.2017 | Länge: 02:50 Min.

Die Wahl von Donald Trump ist jetzt ein Jahr her - und so manches Mal kam man sich seitdem vor wie im falschen Film. Was Trump in seinem "House of Chaos" anstellt, das toppt die Handlung der Serie "House of Cards" oft um Längen. Und jetzt gibt es die nächste Staffel. | audio