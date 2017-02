Bayer 04 setzt auf den Lerneffekt

Es ist keine ganz normale Reise für die Fußballprofis von Bayer 04 Leverkusen: Es geht für die Werkskicker am Freitagabend (03.02.2017) beim Hamburger SV darum, eine bislang sehr unbefriedigende Saison womöglich doch noch in die richtigen Bahnen zu lenken. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt läuft den eigenen Erwartungen deutlich hinterher.

Acht Niederlagen nach 18 Bundesliga-Partien sind für ein Team, das sich den internationalen Wettbewerb - wenn möglich die Champions League - als Saisonziel gesetzt hat, eine zu schwache Bilanz. Die jüngste Heim-Niederlage (2:3) gegen das bislang chronisch auswärtsschwache Borussia Mönchengladbach sorgte nun für einen abrupten Stimmungsdämpfer in Leverkusen.

Konstanz gesucht

"Bis zum Spiel gegen Mönchengladbach hat die Mannschaft in diesem Jahr einen guten Eindruck hinterlassen. Die Trainingswoche war sehr gut, wir haben in keinem Vorbereitungsspiel oder im Training so fahrlässig gespielt wie gegen Gladbach" , sagt Trainer Roger Schmidt. "Wir haben Mist gebaut."

Gravierende Fehler der gesamten Mannschaft in der Abwehrarbeit, mangelnde Kreativität im Angriff. Die Mängelliste nach diesem Spiel war lang, dabei waren die Klub-Verantwortlichen nach der Wintervorbereitung guten Mutes, dass die Mannschaft mehr Konstanz aufbringen wird.

Viele jung, unerfahrene Spieler

"Ich setze darauf und ich bin davon überzeugt, dass die Bereitschaft da ist, die Kritik, die auf der Analyse beruht, anzunehmen, um es beim nächsten Mal besser zu machen“ , sagt Schmidt. Das große Problem in dieser Spielzeit ist allerdings, dass der Coach schon viel zu oft auf die Lernfähigkeit setzen musste. Dabei befinden sich die Leverkusener in einem Dilemma.

Zum einen forcieren sie den Umbau der Mannschaft mit vielen jungen, talentierten Spielern. Wie zum Beweis wechselte noch am Montag der 19 Jahre alte Jamaikaner Leon Bailey für rund zwölf Millionen Euro vom KRC Genk an den Rhein. Auf der anderen Seite bemerkte Schmidt bereits häufiger in dieser Spielzeit, dass seine Mannschaft an ihrer Unerfahrenheit scheiterte.

Wen Schmidt damit meint? Etwa Julian Brandt (20), Hakan Calhanoglu (22), Kai Havertz (17), Tin Jedvaj (21), Benjamin Henrichs (19) oder auch Jonathan Tah (20). Alles Spieler, die bereits regelmäßig bei den Profis zum Einsatz kommen oder sogar schon tragende Säulen sind.

Chicharito fällt aus, Volland als Alternative

Vielleicht gibt sich der Trainer deshalb mittlerweile auch etwas zurückhaltender, was das Erreichen der Saisonziele angeht. Während Sportdirektor Rudi Völler eine offensivere Herangehensweise ausgibt ( "Wollen uns noch heranarbeiten." ), bleibt Schmidt zurückhaltend in dieser Frage. "Wir sind gut beraten, den Fokus stets auf das nächste Spiel zu legen und keine Aufholjagd auszurufen" , sagt Schmidt.

Dass nun auch noch Angreifer Chicharito kurzfristig mit einem Muskelfaserriss ausfällt, ist eine zusätzliche Bürde. Der lange verletzte Kevin Volland könnte zwar wieder eine Alternative für den Kader sein, allerdings dürfte er nach seiner Muskelverletzung Anfang Dezember noch lange nicht in Bestform sein für die Partie gegen den HSV .

"Am Freitag spielen wir erneut gegen eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht. Dann müssen und wollen wir als Team eine Reaktion zeigen“ , sagt Schmidt. Es geht für die Leverkusener darum, irgendwie den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Stand: 01.02.2017, 17:57