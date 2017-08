Die Badelatsche ist im Mainstream angekommen

Nicht zum ersten Mal - das Thema kochte bereits vor drei Jahren hoch, als plötzlich Prominente ihre Füße in die Plastiksandale steckten - und darin einkaufen gingen oder über rote Teppiche schlurften. Auslöser für diese neue Liebe zur Latsche war Phoebe Philo, Designerin der Luxusmarke Céline. Sie hatte für die Sommerkollektion 2013 eine Sandale nach Vorbild einer Badeschlappe kreiert - allerdings mit Fell auf der Sohle. Im Jahr darauf folgten Labels wie Givenchy oder Helmut Lang und entschärften diese Variante. Die Botschaft kam bei Modemutigen an: Du bist ok mit Badeschlappe, kümmer' dich nicht, was andere sagen.

Die britische Schauspielerin Suki Waterhouse zeigt sich im Juni 2017 modebewusst - mit Adiletten.

Dieses Credo passt gut in eine Zeit, in der immer mehr Lebensratgeber Achtsamkeit predigen. Eine Badeschlappe hilft dabei, denn sie ist auf Funktion und Komfort optimiert: Sie hat eine rutschfeste Sohle mit Fußbett, gibt sicheren Halt, ist in einer Sekunde angezogen und lässt sich im Nassen wie im Trockenen tragen. Zehenstegsandalen wie zum Beispiel Flip-Flops bieten von all dem nichts. Dennoch kämpft die Badeschlappe mit einem zweifelhaften Ruf.