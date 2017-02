WDR 3: Herr Krech, bei "Reformationen" denken wir im europäisch-christlichen Kontext sofort an Martin Luther. Gibt es ein vergleichbares Ereignis in anderen Religionen?

Volkhard Krech: Vergleichbarkeit braucht immer bestimmte Kriterien. So, wie die Reformation hier in Europa stattgefunden hat, gibt es sie nicht noch einmal. Aber Reformen gibt es zahlreiche in der Religionsgeschichte.

WDR 3: Was verstehen Sie unter einer Reformation?

Volkhard Krech, Religionswissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum

Krech: Eine Reformation geht auf Reformen zurück und das birgt immer einen zeitlichen Widerspruch. Auf der einen Seite assoziieren wir Reform mit Erneuern, um etwas zu verbessern. Zum Beispiel wird das Rentensystem reformiert. Auf der anderen Seite bezieht sich Reform auch immer auf etwas, von dem angenommen wird, dass es einmal da war und das in der ursprünglichen Fassung wiederhergestellt werden soll. Diesen zeitlichen Widerspruch verkörpert auch Luther, er wollte zurück. Er wollte "ad fontis", zurück an die Quellen, und hat damit eben mehr oder weniger ungewollt einen starken, großen, religionsgeschichtlichen Prozess ausgelöst.

WDR 3. Würden Sie sagen, dass man Religionen hinsichtlich ihrer Reformfreudigkeit unterscheiden kann?

Krech: Prinzipiell gilt, dass keine Religion reformunfähig ist. Jede Religion, die bis heute über einen langen Zeitraum existiert, muss sich immer wieder reformiert haben, sonst hätte sie gar nicht überlebt. Das macht jede Religion. Zweitens kann man schon unterscheiden: Solche Gebilde, die wir Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus usw. nennen, die sind in sich sehr heterodox (Anmerk. d. Red.: in sich von der herrschenden Lehre abweichend).

Es gibt keine Religion, die nur reformfreudig ist, oder nur reformablehnend oder nur progressiv oder nur konservativ. Innerhalb einzelner Religionen gibt es immer widerstrebende Strömungen und man kann wissenschaftlich fast sagen, der eine Pol braucht den anderen. Eine noch so konservative religiöse Richtung braucht umgekehrt eine Liberalisierung, sonst würde die entsprechende Religion nicht weiter existieren.

Martin Luther wollte zurück an die Quellen des Christentums

WDR 3: Gibt es ein gewisses Schema, nachdem Reformationen verlaufen oder Faktoren, bei denen man sagen kann, dass sie eine Reformation bedingen?

Krech: Mit Allgemeinschemen ist es in der Wissenschaft schwierig. Aber man kann sagen, wenn politisch liberalisierende Elemente in der Umwelt einer Religion sind, dann stärken die auch liberale Elemente innerhalb der Religion. Ungünstigerweise haben wir in der islamischen Welt derzeit eine wechselseitige Verstärkung von politisch-konservativen bis reaktionären bis - so würde ich im Fall der Türkei sagen - faschistoiden Elementen auf der einen Seite, und wir haben religiöse Elemente, die nicht gerade zu progressiven Reformen neigen. Das ergibt eine wechselseitige Verstärkung von religiös-konservativen und politisch-reaktionären Elementen.

WDR 3: Was bringt eine interreligiöse Rückschau im Hinblick auf die heutige Lage und eventuell auch Religionskonflikte?

Krech: Auf die Geschichte gucken lohnt sich immer. Dann stellen wir fest, dass es eben nicht pauschal zu sagen ist, sondern wir haben es immer mit einer sogenannten Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zu tun. Schauen Sie zum Beispiel auf das frühe Mittelalter, da haben wir eine islamische Blüte im Bagdad des achten bis 12. Jahrhunderts. Wir haben islamische Freidenker, die Wissenschaft und Kunst voranbringen - und das strahlt dann wiederum auf das westliche Europa aus. Die Christen hätten zum Beispiel keine Aristoteles-Übersetzung und dergleichen, wenn es diese islamische Blüte nicht gegeben hätte.

Das hat sich dann leider ein bisschen umgekehrt. In der Neuzeit ist der Islam durch geopolitisch-ökonomische Bedingungen etwas zurückgedrängt worden. Es gab den Kolonialismus und christlicherseits eine Blüte, eine Aufklärung. Wenn man historisch darauf schaut, dann fällt es leichter, Pauschalurteile zu vermeiden, wie etwa "Der Islam sei nicht reformfreudig" und umgekehrt "Das Christentum ist die modernitätskompatible Religion".

Die Fragen stellte WDR 3-Moderatorin Katrin Weller.

Das komplette Interview zum Nachhören: