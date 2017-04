Seit 40 Jahren unter Dampf

" Vorsicht, Dampflok ", sagt ein uniformierter Museumsmitarbeiter freundlich. Und dann rollt sie auch schon fauchend und zischend vorbei - praktisch in Armlänge von den Besuchern entfernt. Die sind meist männlich - Väter und Söhne - und haben einen verzückten Gesichtsausdruck.

1977 die ersten Fahrzeuge für Besucher ausgestellt

Museumssprecher Walter Thomassen

" Feinstaub messen sollten sie an diesem Wochenende bei uns nicht ", sagt Walter Thomassen, Sprecher des Eisenbahnmuseums Bochum-Dahlhausen, lachend. Vor 40 Jahren wurden die ersten Fahrzeuge auf dem Gelände öffentlich ausgestellt - derweil die Deutsche Bundesbahn im Ringlokschuppen gleich nebenan auch noch ihre Loks gewartet hat.

Heute gehört das Gelände einer Stiftung - die Bochumer Eisenbahnfreunde haben den Ringlokschuppen für sich. " Am Anfang haben wir alles gesammelt, was nicht niet- und nagelfest war ", so Museumssprecher Walter Thomassen. " Irgendwann hatten wir dann keinen Platz mehr."

Salonwagen für die Regierung

Also wurden etliche Kräne und Wagen abgegeben. Trotzdem umfasst die Sammlung der Bochumer noch rund 120 Loks und Wagen. Darunter ist auch ein Salonwagen, der einst für Adolf Hitler gebaut wurde - der aber so lange auch noch von der Bundesregierung genutzt wurde, dass Willi Brandt damit fahren konnte.