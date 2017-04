Oper zum Mitmachen: La Traviata in Bielefeld

Profis und Laien stehen bei dem Projekt gemeinsam auf der Bühne

Man spielt zusammen und jeder kann voneinander lernen, hört dem anderen zu – perfekt." Nicht wenige Akteure waren schon bei den Vorgänger-Projekten dabei: 2009 wagten die Bielefelder zunächst einen gekürzten und konzertant aufgeführten "Freischütz" von Carl Maria von Weber, 2012 folgte die Inszenierung von Mozarts "Zauberflöte".

Unter den Musikern sind auch Geflüchtete

Andere sind zum ersten Mal dabei, wie Mohammad Altinawui. Die Integration geflüchteter Menschen ist den Initiatoren nämlich ebenso eine Herzensangelegenheit wie die Musikvermittlung. Der 40-Jährige, der an der Hochschule von Damaskus Violine studiert hat, ist vor dem Krieg in Syrien geflohen. Seine Geige, mit der er jetzt im Hochschulorchester spielt, hat er als eine der wenigen Habseligkeiten mitgenommen. Er hat durch das gemeinsame Musizieren neue Freunde aus Deutschland gewonnen. "Unser Haus, unsere Stadt, alles ist kaputt. Ich habe aufgehört Geige zu spielen, weil ich viel Heimweh hatte. Und hier in Deutschland ist dieses Orchester auch meine Heimat geworden."

"Zauberflöte" war ein großer Erfolg

Vom Physikstudenten über die Schülerin bis zum Schneider aus Afghanistan – die Freude an der Musik vereint in Bielefeld die unterschiedlichsten Menschen. Und das mit riesigem Erfolg. Bei den Aufführungen von Mozarts Zauberflöte 2012 waren so viele Zuschauer gekommen, dass viele nach Hause geschickt werden mussten, berichtet Lara Venghaus. "Die Uni war so begeistert, dass wir noch eine Wiederaufnahme hatten und drei Monate später noch zwei Aufführungen bestritten haben."

3.200 Zuschauer an vier Aufführungstagen: Diesen Erfolg möchte man auch der Inszenierung von "La Traviata" wünschen. Verdient hätte sie es.