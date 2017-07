Er hütet seit der Stilllegung des Studios 2001 die Gerätschaften des einst avantgardistischen Studios: Volker Müller. Wer in die Klangwelten eintauchen will, muss zunächst in ein Kellergebäude eines Kölner Industriegebiets hinabsteigen. Dort wurde das Studio fast komplett wieder aufgebaut, um den Audio-Bestand zu digitalisieren. Müller hat in dem legendären WDR-Studio selbst viele Jahre als Toningenieur gearbeitet und ist einer der Wenigen, die sich in dem einstigen Experimentierraum noch genau auskennen. " Ich bezeichne es als unser Reststudio ."