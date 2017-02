Stefanie Pluta: Spurensuche am Kölner Dom

Manuela und Wolfgang waren da, Lee, Diana und auch Stefanie Pluta. Stefanie Pluta ist Künstlerin und lebt in Köln. Sie hat das Wahrzeichen der Stadt fotografiert: den Dom. Nicht seine kulturhistorischen Highlights, weder das Richter-Fenster noch den Dreikönigenschrein. Stefanie Pluta hat das festgehalten, was gemeinhin als Vandalismus betrachtet wird: Die Botschaften, die Touristen aus aller Welt in den Stein geritzt haben. Man nennt sie Scratchings.

Menschen wollen Zeichen hinterlassen

Das sei eine jahrtausendealte Praxis, so die Künstlerin, "die Menschen machen, um irgendwo ihre Zeichen zu hinterlassen, an Felswänden oder wo auch immer. Das fand ich interessant, dass das in unserem digitalen Zeitalter immer noch eine Wichtigkeit zu haben scheint, sich so physisch irgendwo einzuritzen."

Kritzeleien entweihen und verleihen gleichzeitig Kultstatus

Man könnte meinen, Scratchings und Graffiti an Sehenswürdigkeiten seien in Zeiten von Instagram und Facebook obsolet. Schließlich kann jeder schnell, legal und kostenlos ein Selfie von sich schießen, in einem sozialen Netzwerk posten und der ganzen Welt zeigen, dass er da war.

Aber es wird weiter gekratzt, gemalt und geritzt. Irgendwie ist das schizophren: Wer seinen Namen in den Stein kratzt, entweiht den Ort. Er missachtet seine Heiligkeit. Und gleichzeitig verleiht er dem Objekt Kultstatus. Der Dom wird zu einem Ort, an dem jeder gewesen sein will.

Wunsch: Botschaft soll bleiben

Es ist eine Botschaft, die sich von selbst erklärt. Ihr ist Stefanie Pluta häufig begegnet: "Das ist auch ein sehr prominenter Ausdruck, dass man irgendwie seine eigene Anwesenheit an dem Ort bestätigt haben möchte. Dass das Zeichen quasi bleibt, nachdem der Urheber aber schon lange wieder weg ist."

Nach diesem Motiv hat Stefanie Pluta ihr Werk benannt: "here" steht in unbeholfenen Lettern auf dem Cover ihres Künstlerbuchs. Darin finden sich 98 Fotografien. Sie zeigen Scratchings von ganz unterschiedlichem Charakter: "Ich habe erst einmal gesammelt und in dem Moment wusste ich gar nicht, was damit passiert. Ich fand die Idee ganz schön, sie in einem Buch, also an einem Ort, an einem Platz zusammen zu haben – im Gegensatz zu einer Ausstellung, wo ich eine Auswahl an Bildern treffe und die dann an die Wand hänge. Und ich kann mit der Anordnung einen gewissen Rhythmus schaffen."

Explosionsartig viele Scratchings auf der Aussichtsplattform

Der Aufbau des Buches spiegelt so Stefanie Plutas eigene Bewegung wieder, wie sie von unten nach oben läuft und dabei immer mehr Zeichen entdeckt. Die ersten Fotografien erinnern an verblasste Tafelbilder, einzelne Kritzeleien finden sich darauf. Doch je weiter man blättert, desto voller werden die Bilder. Das Volumen der Zeichen schwillt an – im Buch wie vor Ort: "Es gibt ja im Nordturm diesen Aufgang mit der Wendeltreppe, da sind auch schon sehr viele zu finden und oben, wenn man auf der Aussichtsplattform angekommen ist, da ist dann so eine Art Explosion."

Diese Explosion sieht in Stefanie Plutas Künstlerbuch aus wie ein Werk von Jackson Pollock. All die Namen und Botschaften werden zu einem abstrakten Durcheinander aus Linien. Das einzelne Scratching verliert an Bedeutung. Der Effekt verstärkt sich, weil Stefanie Pluta schwarzweiß fotografiert. "Für mich sind die auch als Bilder interessant, in ihrer Überlagerung und in ihrer Anzahl – eher auch als etwas Kollektives und gar nicht so sehr als etwas Individuelles. Deswegen habe ich mir nie so Gedanken über den einzelnen Urheber eines Zeichens gemacht."

Botschaften sind oft inhaltsleer

Tatsächlich verraten die Aussagen wenig über ihre Urheber. In der Regel sind sie inhaltlich leer. Doch so banal die Scratchings und Graffiti auch sein mögen, sie nehmen dennoch Bezug auf architektonische Details. Wahrscheinlich weniger bewusst, als intuitiv, ermutet Stefanie Pluta. "Ich glaube, es geht vielleicht darum, einen besonders schönen oder exponierten Platz zu finden."

An aufstrebenden Wandpfeilern finden sich sorgfältig gemalte asiatische Zeichen, senkrecht aufgereiht. Dann wieder schmücken schwungvolle Schriftzüge Rund- und Spitzbögen. Sie lassen waghalsige Aktionen erahnen – hoch über den Dächern der Stadt. Doch egal wie exponiert die Stelle ist, egal wie groß oder leuchtend das Zeichen, es geht in der Masse der Graffiti unter. Das Übrige erledigt die Witterung. Der Wunsch, sich zu verewigen, ist zum Scheitern verurteilt. Auch davon erzählen Stefanie Plutas Fotografien.

Ausstellung in Düsseldorf

Das Künstlerbuch und ausgewählte Fotografien von Stefanie Pluta sind bis zum 19. März 2017 im Coelner Zimmer in Düsseldorf zu sehen.