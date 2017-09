Ab dem Moment, wo man merkt, dass man mit seinem Gutmenschentum gegen eine Wand fährt, war klar, dass wir ein Projekt über Fluchtursachen machen müssen. Und es wurde sehr schnell klar, dass die Fluchtursachen zum Teil vor 130 Jahren begonnen haben – und dass die Deutschen im Fall von Kamerun einen großen Anteil daran haben, dass das Land heute noch strukturell am Boden liegt.

WDR 3: In Ihrem Hörspiel gibt es eine Frau aus unteren Verhältnissen, die in Deutschland lebt und im Jahr 1905 nach Kamerun auswandern möchte.

Plamper: Tatsächlich wurden damals junge ledige Frauen in Rahmen eines von der Regierung organisierten Programms in die Kolonien verschickt. Sie sollten dort weiße deutsche Männer heiraten – damit den Umtrieben der Männer, die sich zum Teil Konkubinen hielten, Einhalt geboten wurde. Ziemlich viele Frauen aus armen Verhältnissen haben diese Fahrt in die Kolonien als Aufstiegsmöglichkeit empfunden.

WDR 3: Es gibt in Ihrem Hörspiel auch eine Gegenbewegung von Kamerun nach Deutschland, in unserer heutigen Gegenwart.

Plamper: Ja, es gibt einen jungen Mann, der nach Deutschland kommt. Er ist Statiker und man erlebt, wie er hier alle Anforderungen nahezu übererfüllt. Er macht unglaublich schnell den Sprachkurs, lernt wahnwitzig schnell Deutsch und versucht, hier in dem System anzukommen. Man erlebt dann aber, wie lange es braucht, bis er zu einem Job kommt – er wird sehr lange in der Schwebe gehalten.

WDR 3: In welcher Form beeinflusst die historische Geschichte noch das Heute?

Plamper: Das war eben das Schockierende, als wir angefangen haben, uns mit Kolonialgeschichte zu beschäftigen, haben wir festgestellt, dass das System strukturell gleich geblieben ist. Damals wurden die Indigenen noch gegen massiven Widerstand enteignet. Die Beraubten haben sich damals letztmalig richtig gewehrt. Das ist der große Unterschied zu heute. Heute laufen die gleichen Mechanismen der global organisierten Ungerechtigkeit weiter. Wir Europäer haben uns aber eine Art Gleitfilm organisiert, bei dem wir die Selbst- oder Fremdausbeutung vieler Menschen moralisch nicht mehr spüren.

WDR 3: Sie sind vor allem durch die Hörspiele bekannt geworden, aber es gibt auch den Theatermann Plamper. Sie haben unter anderem mit Heiner Müller, Peter Zadek und Robert Wilson zusammen gearbeitet. Sind Sie denen auch nahe gekommen?

Plamper: Ja, durchaus. Insbesondere von Peter Zadek und Heiner Müller habe ich eine große Prägung erfahren. Peter Zadek hat ja die Schauspieler gern wochenlang auf der Bühne reagieren und sitzen lassen. Dabei hat er das organische Gebilde dieser Schauspieler beobachtet. Er hatte einen sehr großen Sinn für die Offenheit des Prozesses, und da hat er mich abgeholt. Ich komme ja vom Funk, von Jazz und Improvisation. Da hat sich sicherlich etwas verbunden.

Und Heiner Müller hat inhaltlich unglaublich wichtige Dinge vom Stapel gelassen. Was er zum Beispiel in Bezug auf Auschwitz sagte: Das Problem an Auschwitz sei, dass wir heute dem Prinzip der Selektion an der Rampe nichts entgegenzusetzen haben – dass die Gesellschaft keine Alternative zu Auschwitz hat. Und wenn so etwas einsickert und man mit so einem Gedanken schwanger geht, dann kommt so ein Hörspiel wie "Dienstbare Geister" dabei heraus.

WDR 3: Sind Ihre Hörspiele eigentlich eine Kritik an der mittelständischen, bürgerlichen Gesellschaft? Denn das sind ja vor allem die Leute, die bei Ihnen auftreten.

Plamper: Nicht so direkt. Ich kann dazu nur sagen, dass ich die Tendenz habe, mich an der eigenen Nase zu packen. Und wenn das nun die bürgerliche Mittelschicht als besonders kritisch auffasst, dann komme ich wohl selbst daher. Dabei versuche ich eigentlich immer, Menschenfreund zu sein und die Figuren, die vorkommen, sollen nicht vorgeführt werden. Ich verstehe die auch – leider, leider verstehe ich die auch.

Das Gespräch führte Moderator Michael Struck-Schloen in WDR 3 Mosaik.