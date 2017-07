Mehr Gleichberechtigung in der Kreativbranche

WDR 3: Manchmal wird eingewendet, Frauen seien in gewissem Maße auch selbst für den Karriereknick verantwortlich – weil viele letzten Endes Kinder und Familie der Karriere vorziehen. Was entgegnen Sie denjenigen, die so argumentieren?

Theißen: Das ganze System ist immer noch nicht darauf eingestellt, dass Kinder über 24 Stunden Betreuung und Pflege brauchen. Und in dem Moment, in dem es keine Auffangmöglichkeiten gibt, wenn etwas passiert, dann muss jemand einspringen – und das ist meist in der Tat die Frau. Das hat häufig auch damit zu tun, dass sie oft noch immer weniger verdient.

WDR 3: Man kann es sicherlich nicht nur auf das System schieben. Es gibt ja auch immer noch viel zu wenig familienfreundliche Arbeitgeber in der Kultur, oder?

Theißen: Man muss sich die einzelnen Institutionen anschauen. Da, wo es Tarifverträge für den Öffentlichen Dienst gibt, zum Beispiel an den Hochschulen, ist es viel einfacher, Frauenfördermaßnahmen zu implementieren. Man sieht auch, dass die meisten Frauen, die in den Gremien zugegen sind, aus den Verwaltungen und den Hochschulen kommen - wo sie zu gegebener Zeit gepusht wurden.

WDR 3: Sie haben ja eben schon die Gleichstellungsinitiative Pro Quote erwähnt. Wie stehen Sie dazu? Meinen Sie, eine Quote ist unumgänglich?

Kulturstaatsministerin Monika Grütters

Theißen: Ich finde, die Quote muss sein. Man kommt nicht umhin. Es ist ja lange genug versprochen worden, dass sich alles von allein regelt. Das tut es aber nicht. Auch Frau Grütters hat sich gestern für die paritätische Besetzung von Jurys und Gremien – das ist ja nichts anderes als eine Quotierung – ausgesprochen. Pro Quote Regie geht ja sogar noch weiter und sagt: Was wir brauchen, ist auch eine Quotierung der Mittel. Auch da sollten die Frauen anteilig gefördert werden. Das ist aber ein Weg, den Frau Grütters erst einmal nicht mitgeht.

WDR 3: Das Frauenkulturbüro NRW ist ja schon vor 25 Jahren mit der Idee angetreten, Frauen explizit zu fördern. Wie füllen Sie das Thema heutzutage mit Leben?

Theißen: Zurzeit läuft zum Beispiel eine Ausschreibung, die Musikerinnen mit Kindern im Blick hat. Da geht es aber eben nicht darum, Stipendiatinnen wer weiß wohin zu schicken, um sie dann dort vor Ort arbeiten zu lassen – so etwas ist ja gerade nicht vereinbar mit der Familie. Dieses Programm gab es in den neunziger Jahren bereits für Bildende Künstlerinnen, und jetzt gibt es das auch für Musikerinnen.

Wir arbeiten auch ganz schwer an dem Thema "Role Models" – indem wir seit über 20 Jahren den Künstlerinnenpreis des Landes NRW vergeben. Und da gehen wir auch in die jungen Sparten. Spieleentwicklerinnen, die digitale Spiele künstlerisch umsetzen, können sich in diesem Jahr erstmals im Bereich Game Design um eine Auszeichnung in Höhe von 5.000 Euro bewerben.

Das Gespräch führte Nina Giaramita.